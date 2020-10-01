ЕС вводит санкции за строительство Крымского моста

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Octav Ganea/Inquam Photos/Reuters

Совет ЕС вводит санкции против четырёх российских компаний и двух человек за участие в строительстве Крымского моста. Об этом сообщает ТАСС.

«Совет ЕС считает необходимым внести четыре компании и двух человек в санкционный список лиц и институтов, за их роль в разработке, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры между Россией и Крымом», — сообщается в сообщени.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Санкционная лихорадка»: ЕС добавил санкций за Крымский мост

— В Госдуме сочли испытания ракет «Нептун» на Украине тактикой запугивания крымчан

— Источник рассказал о новых антироссийских санкциях ЕС за Крымский мост

Источник