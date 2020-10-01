Мимокрокодил чиновник Минприроды рассказал поимке опасной рептилии алтайской реке

К сожалению, экзотический гость скончался

Около года назад, осенью 2019 года житель Алтайского края поймал в притоке реки Чарыш крокодила. Мужчина занимался браконьерством и не рассчитывал на такой экзотический улов. Об этом незаурядном случае «Комсомольской правде — Барнаул» рассказал замглавы Минприроды региона Максим Катернюк. Он уточнил, что какое-то время инцидент хранили в секрете.

По словам чиновника, история произошла прошлой осенью в Усть-Калманском районе. «Мы этот случай тогда даже не афишировали – слишком уж экзотический, как так — крокодил в сибирской реке? Кажется, что выдумки, но это реально было. В общем, задержали нарушителя, который ночью «лучил» (охотился ночью при специальном освещении — прим. ред. ИА «Банкфакс»). Он сам не ожидал – увидел огромное существо, думал таймень или щука, а это оказался крокодил в состоянии анабиоза, он сам не поверил своим глазам», — рассказал Катернюк.

С его слов, рыбак уже начал разделывать рептилию, но сам оказался пойман инспекторами министерства. Разумеется, документов на охоту на пресмыкающееся у него не было. В результате незаконно добытую тушу у мужчины изъяли и пообещали ему в следующий раз выписать штраф за ловлю рыбы с фонарем.

Откуда в алтайской реке появился крокодил, неизвестно. «Можно только предполагать. Скорее всего, летом или весной хозяева взяли его с собой на рыбалку, а он убежал и несколько месяцев жил в реке, охотился на уток. Когда осенью температура начинала падать, рептилия уже впала в анабиоз и неминуемо бы погибла от мороза. Так что шансов на счастливый конец у крокодила не было», — пояснил Максим Катернюк.