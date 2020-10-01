Филипп Жильбер не примет участие в Туре Фландрии и Париж-Рубэ-2020, перенесённых на осень. 38-летний бельгийский гонщик велокоманды Lotto Soudal стартовал на многодневной велогонке BinckBank Tour-2020, но боль в левом колене, травмированном во время падения на 1-м этапе Тур де Франс-2020, заставила его прекратить гонку.

Победитель Тура Фландрии-2017 и Париж-Рубэ-2019 вернулся домой, в Монако, где с помощью врачей Lotto Soudal пройдёт интенсивную программу реабилитации, так как надеется восстановиться к 20 октября, к старту Вуэльты Испании-2020.

Филипп Жильбер: «После падения 29 августа я быстро вернулся на велосипед. Возможно, слишком поспешил. Но восстановление шло хорошо, я был мотивирован, настроен по-боевому, мне очень хотелось выступать.

Вернулся в гонки с Тура Люксембурга, потом проехал две однодневных гонки, но боль не уходила. На 1-м этапе BinckBank Tour-2020 она усилилась. И тогда я понял, что на Туре Фландрии и Париж-Рубэ не смогу выступить в полную силу — они требуют слишком много сил, на них тело должно быть готово на 200%.

Главная цель – полностью вылечиться. У меня ещё много задач в велоспорте, на следующий сезон точно, но очень возможно, что и на этот сезон. Надеюсь, что смогу принять участие в Вуэльте Испании-2020, но пока об этом рано говорить. Самое важное – полное восстановление».

Джон Леланг, генеральный менеджер велокоманды Lotto Soudal: «Конечно, мы полностью поддерживаем Филиппа. Вчера вместе приняли это решение. Нам важно, чтобы он полностью восстановился, чтобы вернулся на 100%. Теперь цель – велогонки 2021 года, цели Фила – классики».