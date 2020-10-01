Путин, Трамп и Макрон сказали свое слово по Карабаху. Эрдоган тут же велел им умолкнуть

Президенты РФ, США и Франции подготовили заявление о ситуации в зоне карабахского конфликта, а турецкий коллега говорит, что не им что-то там решать.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, которые являются главами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подготовили совместное заявление по текущей ситуации в Нагорном Карабахе.

В документе говорится, что лидеры трех стран «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта», скорбят о погибших там людях и выражают соболезнования родственникам убитых и раненых.

Путин, Трамп и Макрон призвали участников конфликта немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, отозвав свои вооруженные силы.

Основное требование президентов РФ, США и Франции — чтобы армянский и азербайджанский лидеры незамедлительно пообещали «добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

Совместное заявление трех президентов уже раскритиковал их турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Он обвинил Москву, Вашингтон и Париж в многолетнем пренебрежении к карабахской проблеме и на этом основании отказал им в праве искать решение по урегулированию конфликта.

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Президент Турции в очередной раз подчеркнул, что прекращение огня в зоне боестолкновений возможно лишь после того, как «армянские оккупанты» сложат оружие и освободят территорию Нагорного Карабаха, признав ее азербайджанской.

Ранее Турция официально гарантировала Азербайджану поддержку «за столом переговоров и на поле боя», причем заявления об этом делались на разных уровнях, от министров до президента. «Турция всегда рядом», — сказал Эрдоган в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Накануне главный редактор сети изданий «Блокнот» Олег Пахолков объяснял, почему в нынешнем своем обострении карабахский конфликт не получится разрешить с помощью переговоров.

«Когда люди 27 лет готовятся к войне, представляете, чего они там настроят? Поэтому бравировать сегодня тем, что какая-то из сторон легко решит вопрос… — ну не решит. Тогда, когда никто не готовился, не смогли решить, а сейчас-то тем более. Раз уж пошла такая пьянка, обе стороны будут давить ее до решения вопроса. Маловероятно, что Россия и другие посредники смогут убедить остановить это сейчас », — рассуждает Олег Пахолков.

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Директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев в своей авторской колонке на «Блокноте» пишет: «Запад — не помощник в этом вопросе (урегулировании карабахского конфликта), и только Россия может и должна быть настойчивой в деэскалации кризиса».

Политолог Алина Жестовская, в свою очередь, предупредила, что карабахский конфликт в своем нынешнем обострении может оказаться для России настоящей «бомбой», и это «худшее, что могло случиться».