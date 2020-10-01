Путин, Трамп и Макрон призвали к немедленному прекращению боевых действий в Карабахе

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, представляющие страны — сопредседатели минской группы ОБСЕ, сделали совместное заявление по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры трех стран осудили эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения. «Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон», — сказано в заявлении.

Кроме того, Путин, Трамп и Макрон призвали руководителей Армении и Азербайджана к возобновлению переговоров без выдвижения предварительных условий. Сопредседатели минской группы ОБСЕ пообещали оказать в этом содействие.

Ранее совместное заявление было анонсировано в ходе совещания Путина с постоянными членами совета безопасности. «Особое внимание уделено ситуации на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями», — было сказано в сообщении Кремля.