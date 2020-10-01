Ученые предупредили, что на Земле участились зомби-ураганы

Специалисты заговорили о появлении редкого явления, которое связано с климатическими изменениями. Речь идет о ураганах, которые восстанавливаются после полного затихания. Ученые назвали такие бедствия «зомби-ураганы», сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Недавно Национальная метеорологическая служба Соединенных Штатов говорила о тропическом шторме Полетт, который возник в Атлантическом океане и не собирался уходить. Шторм начался на Бермудских островах и соответствовал первой категории, затем на суше он превратился в бедствие второй категории. Успокоился ураган только через 5 дней. Каково было удивление специалистов, когда Полетт восстановился: 21 сентября шторм с новой силой обрушился на территорию в 480 км от Азорских островов. Дональд Вуэбблс из Университета Иллинойса отметил, что «зомби-ураганы» – это стихийные бедствия, которые будут случаться только чаще. Особенно благоприятная среда сформировалась в Мексиканском заливе: там мелкие воды и теплая вода, что идеально для ураганов.В Атлантическом океане ураганы обычно возникают близ Африки под воздействием атмосферных и океанических условий. Тем бедствия сильнее, чем больше поступает теплой воды и влажного воздуха. Изменение климата приводит к тому, что количество бедствий увеличивается. Штормы начали подпитываться в Карибском регионе. Со временем сила явлений будет только расти, а частота увеличиваться. Так, например, в прошлом месяце ураган «Лаура» из первой категории сразу превратился в четвертую, «подкрепившись» теплой водой.