Хватал то ли за руки, то ли за грудь: охранник коррекционной школы арестован за домогательства

СКР в Уфе заверил, что будет проверять и саму школу-интернат, и ЧОП, сотрудником которого является арестованный мужчина.

В Уфе на два месяца арестован задержанный 29 сентября охранник местной коррекционной школы-интерната для незрячих и слабослышащих, которого подозревают в домогательствах к двум несовершеннолетним воспитанницам.

Соответствующее решение принял Советский районный суд Уфы по ходатайству ведущего дело следователя. 57-летнему охраннику вменяют статью «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В СК заверили, что проверят работу и самого интерната, и охранной организации, чтобы в том числе выяснить, имел ли арестованный допуск к работе.

По версии следствия, мужчина, находясь на работе, приставал к двум школьницам — одной 13 лет, другой — 14. В интернате уточнили, что этот охранник является сотрудником ЧОПа и непосредственно к образовательному учреждению никакого отношения не имеет.

Директор интерната рассказала журналистам, что девочки пожаловались ей и сообщили, что охранник трогал их за руки. «Ничего такого, что прям в интернете расписывают… Моя задача как директора поставить сразу в известность отдел полиции», — объяснила женщина. Она также доложила об инциденте в региональное министерство семьи, труда и социальной защиты.

СМИ действительно сообщали куда более жесткие подробности якобы случившегося в интернате. Так, ГТРК «Башкортостан» передавала, что охранник, «применив силу», хватал воспитанниц за грудь и предлагал им пойти с ним в раздевалку.

Напомним, в 2016 году «Блокнот» писал о 67-летнем школьном охраннике, который надругался над второклассницей в Санкт-Петербурге. Девочка молчала десять дней, а потом поделилась с матерью, и та сразу же обратилась в полицию. После содеянного охранник, проработавший в школе 12 лет, скрылся и больше не приходил на работу.

Выяснилось, что мужчина до выхода на пенсию и устройства в школу трудился на Балтийском заводе, был ведущим экономистом, а до этого работал мастером на предприятии оборонной промышленности. Мать пострадавшей школьницы рассказала, что, полностью доверяя давно знакомому пенсионеру, попросила его присмотреть за дочкой пару часов, пока сама была занята на работе.

В Волгоградской области немолодой охранник, пользуясь планшетом своей дочери, обменивался интимными фотографиями с 13-летней школьницей. Переписку обнаружила дочь мужчины, заглянув в свой же планшет, и рассказала матери, а та сдала мужа-педофила в полицию.

В Калининграде 51-летний школьный охранник целый год состоял в сексуальной связи с 13-летней школьницей, с которой познакомился на рабочем месте. Девочка добровольно ездила с ним к нему на дачу. Через некоторое время после знакомства мужчина уволился из школы и, как сообщили следователи, «оказывал несовершеннолетней различные знаки внимания» (видимо, речь идет о подарках).