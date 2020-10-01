Собянин назвал «очень опасной» динамику распространения коронавируса в Москве

В Москве продолжает расти заболеваемость COVID-19, что вызывает серьезное беспокойство. Об этом на своем сайте написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Заболеваемость коронавирусом продолжает расти — более 2 тысяч человек ежедневно. Это очень опасно. Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций — более 5 тысяч в неделю. Увеличивается и количество людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме, — более 1,5 тысячи человек», — заявил градоначальник.

По словам Собянина, в зоне особого риска находятся дети и пожилые москвичи. Доля детей впервые превысила 19%. И даже если они болеют в легкой или бессимптомной форме, то могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус намного тяжелее. Градоначальник добавил, что летом доля пожилых среди заболевших составляла менее 15%, а в сентябре она выросла до 20−25%.

В связи с этим Собянин поручил с 5 октября в обязательном порядке перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников компаний, действующих в Москве, а также всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение будет лишь для тех, чье присутствие на рабочем месте является критически важным, а также для сотрудников больниц, предприятий оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.