«Скорбим о погибших». Путин, Макрон и Трамп выпустили совместное заявление по Карабаху

Главы трех государств — России, Франции и США — выпустили совместное заявление по ситуации в Карабахе, сообщает Gazeta.ru. Заявление опубликовано на сайте Кремля.

Нагорный Карабах. До конфликта.

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Президент России Владимир Путин, США — Дональд Трамп, Франции Эмануэль Макрон заявили, что решительно осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, — говорится в заявлении.

27 сентября стороны вступили в вооруженный конфликт. Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия Вооруженных сил Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

Есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.

В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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