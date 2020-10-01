Пенсионерку обвинили во вранье из-за рухнувшего потолка

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В Новосибирске в квартире пенсионерки несколько месяцев назад рухнула часть потолка. Женщина попросила провести ремонт или выделить ей новую жилплощадь. Однако в управляющей компании жительницу обвинили во вранье. Об этом сообщает «VN.ru».

Пенсионерка обратилась к местным журналистам, которых попросила осветить сложившуюся ситуацию. Оказалось, что в жилом доме, где она проживает в квартире на последнем этаже, летом 2020 года проводили капитальный ремонт крыши. Из-за работ на кухне обрушилась часть потолка, а бетонные камни упали на пенсионерку. Коммунальщики попытались заделать дыру, но, по словам хозяйки, это не помогло, и в непогоду по стенам комнаты продолжает литься вода.

Женщина отмечает, что помимо потолка на кухне в плачевном состоянии находятся перекрытие в другой комнате, а также пол, обои на стенах и пластиковое окно. Пенсионерка потребовала от управляющей компании полностью отремонтировать квартиру или выделить ей новую жилплощадь. Специалисты из ООО УК «Регион» подтвердили существование этих проблем. Однако директор компании Алексей Марченко с ними не согласился и не поверил словам пенсионерки.

«Она вскрывает полы, показывает, что там затапливает. До капитального ремонта приходила, говорила о том, что голуби по крыше ходят, ей в еду все сыплется», — отметил Марченко.

Корреспонденты, которых пригласили в квартиру, отчасти согласились с мнением директора и заявили, что УК не имеет отношения к рухнувшему потолку, а аварию вызвала ошибка подрядчика. Коммунальщики пообещали провести проверку состояния квартиры и бесплатно отремонтировать перекрытие на кухне.