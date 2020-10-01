В России предупредили о нехватке мусорных полигонов

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В Счетной палате предупредили об острой нехватке мусорных полигонов в России. Их мощности в 32 регионах страны будут исчерпаны к 2024 году, а в 17 из них — до 2022 года. При этом возможностей построить новые полигоны у большинства субъектов нет. Об этом пишет «Российская газета».

Согласно нацпроекту «Экология», к 2030 году в России планируют полностью избавиться от мусорных полигонов — вместо них должна быть введена стопроцентная сортировка отходов, а объемы самого мусора сократиться вдвое. Однако с каждым годом он, наоборот, увеличивается на 1-2 процента. В 2019 году показатель переработки находился на уровне всего 7 процентов, остальное вывезли на свалки, которые зачастую сами не отвечают необходимым требованиям.

По предприятиям и компаниям статистика немного другая. Они отправляют на утилизацию примерно половину своих отходов. По данным Росприроднадзора, из 7,6 миллиарда тонн мусора на переработку попали только 3,9 миллиарда тонн отходов.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Магаданской области — там на начало 2020 года остаточной емкости полигонов хватало на две недели, сообщили аудиторы. Куда потом начали свозить мусор — неизвестно. Подобная обстановка сложилась в Бурятии, где коллапс ожидали в конце января, и в Забайкалье — в начале февраля. На данный момент должны быть уже полностью выработаны полигоны на Сахалине, в Еврейской автономной области, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, на Камчатке и в Омской области.

В Счетной палате подчеркнули, что для решения проблемы необходимо пересмотреть параметры федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», а также продумать стимулирующие меры, например, за использование многоразовых товаров.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье закроют шесть полигонов ТКО до конца 2020 года. Еще два полигона переформатируют в комплексы по переработке отходов (КПО).