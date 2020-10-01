Вспышки ковида барнаульской больнице спортклубе ознаменовали переход новым ограничениям

В краевой клинической больнице скорой медпомощи (БСМП) произошла вспышка коронавируса, сообщает Telegram-канал «Алтайские крайности» со ссылкой на подписчиков. В медучреждении на вопросы «Банкфакса» без отмашки краевого Минздрава отвечать отказались, а ведомство подтвердило случаи заражения, но уточнило, что больница на карантин пока не уходит. Также зараженных выявили в баскетбольном клубе «Барнаул» (бывший «Алтайбаскет»), что признали в команде и написали о ситуации в соцсетях.

Источники «Алтайских крайностей» сообщили, что в БСМП предположительно вновь была выявлена вспышка коронавируса. Отмечается, что среди зараженных могли оказаться как пациенты и медперсонал, так и руководство, включая нового главного врача Андрея Макина.

«Банкфакс» обратился к нему за комментарием, но он сказал, что не может разговаривать по телефону. При этом в приемной учреждения подтвердили, что обязанности главного врача в данный момент исполняет его заместитель по организационно-методической работе Ирина Комлева. В разговоре с изданием она сказала, что не может сказать, по какой причине Макин в данный момент не руководит клиникой, поскольку это «врачебная тайна». Комментировать ситуацию со вспышкой коронавируса она также не стала, отметив, что для этого необходимо разрешение Минздрава Алтайского края.

В пресс-службе ведомства «Банкфаксу» подтвердили наличие зараженных среди персонала и пациентов. Точное число инфицированных пока неизвестно. При этом отмечается, что это единичные случаи, связанные с усилением распространения заболевания, которые имеют место и в других больницах, впрочем, как и в рабочих коллективах края в целом. О закрытии учреждения пока речи не идет.

Напомним, что вспышка ковида в БСМП уже возникала в мае текущего года. Тогда больницу закрыли на карантин. В конце августа стали известны подробности массового заражения, они были отражены в письме медиков, адресованном Владимиру Путину. В частности в нем утверждалось, что распространению вируса поспособствовало бездействие профильных чиновников и руководства учреждения, которое старательно скрывалось. После обнародования этой информации Минздрав попытался ее опровергнуть.

Тем временем стало известно о проникновении ковида и в другую организацию. Речь идет о баскетбольном клубе «Барнаул», который ранее был известен как «Алтайбаскет». В сообществе команды «ВКонтакте» сообщается об отмене матча 1/16 Кубка России против московского ПБК «Руна-баскет», который был запланирован 4 октября. «Матч отменен в связи с выявленными случаями заражения короновирусом среди представителей БК «Барнаул», — говорится в объявлении.