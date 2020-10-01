Впервые станет отцом: СМИ сообщили о беременности девушки Леонардо Ди Каприо

45-летний актер, кажется, впервые станет отцом.

45-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо, кажется, скоро впервые станет отцом. СМИ сообщили о беременности его 23-летней девушки – аргентинской модели Камилы Морроне, с которой он состоит в отношениях вот уже несколько лет.

Как сообщают источники издания Womans day, Камила Морроне находится пока на ранних сроках беременности. До этого ни у девушки, ни у ее звездного возлюбленного детей не было. Знаменитый актер новость о скором отцовстве пока не прокомментировал.

В окружении аргентинской модели, которая всегда отличалась стройностью и рекламировала нижнее белье, отмечают, что у нее несколько округлился животик. Разница в возрасте ни Камилу, ни Ди Каприо ничуть не смущает, тем более, в шоу-бизнесе (и не только) есть много примеров таких пар.

Интересно, что актер впервые увидел Камилу, когда ей было еще 12 лет. Их семья находились в дружеских отношениях. В то время звезда «Титаника» встречался с другой супермоделью – Жизель Бюндхен. Впрочем, романов с молоденькими моделями у мировой знаменитости более чем достаточно.

Так, Леонардо Ди Каприо еще в 90-х встречался с датской моделью Хеленой Кристенсен, потом была бразильская модель Жизель Бюндхен, затем израильская Бар Рафаэли, с которой он в 2010 году даже хотел скрепить себя узами брака. Но до официального бракосочетания не дошло, и актер ушел в свободное плавание в мае 2011 года. В том же году у него был роман уже со своей коллегой, актрисой Блейк Лайвли (сейчас она замужем за Райаном Рейнольдсом). После звезды сериала «Сплетница» у Ди Каприо был роман с моделью Victoria’s Secret Эрин Хитертон. На его счету романы с Тони Гаррн, Ниной Агдал, Лореной Рэй. И только в 2017 году он вступил в более-менее постоянные отношения с моделью и актрисой из Аргентины Камилой Морроне. Папарацци часто видят парочку вместе, например, во время прогулки или когда они собираются на ужин в ресторан. Влюбленные и не думают скрываться или прятаться.

К своим 45 годам Лео построил шикарную карьеру, снялся в десятках кинолент, где ему доставались яркие, драматичные роли: «Ромео и Джульетта», «Титаник», «Человек в железной маске», «Пляж», «Поймай меня, если сможешь», «Отступники», «Дорога перемен», «Остров проклятых», «Начало», «Джанго освобожденный», «Великий Гэтсби», «Волк с Уолл-Стрит», «Выживший» и многие-многие другие. Он является одним из самых высокооплачиваемых актеров, владеет домом в Лос-Анджелесе, квартирой в Нижнем Манхэттене, гоночной командой Venturi Grand Prix Formula E Team и даже собственным островом Блэкадор около Белиза. Актер также занимается проблемами экологии, за что в 2016-ом на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии получил премию Crystal Award.

Напомним, в конце декабря 2019 года Леонардо Ди Каприо на своей яхте спас человека, которого выбросило в воду с круизного лайнера.