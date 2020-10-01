Кремль: С Навальным сейчас работает ЦРУ​

В эти дни с оппозиционером Алексеем Навальным работает центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Навальный

Напомним, ранее Навальный заявил, что считает причастным к отравлению лично президента России Владимира Путина. Председатель Госдумы Вячеслав Володин после этого назвал оппозиционера бесстыдником и подлецом и сообщил, что тот работает в интересах спецслужб и органов власти западных стран.

«Ну скажу так, наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки. В целом наверняка вы спросите меня даже не про спецслужбы — ладно, это, собственно, не первый раз, когда ему дают разные инструкции», — цитирует Пескова «Медуза».

Представитель Кремля подчеркнул, что обвинения в адрес Путина абсолютно безосновательны и недопустимы.

«Более того, я скажу, ряд высказываний в упомянутой публикации (интервью Навального — прим. ред.) мы считаем абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми. Мы хотим расследовать случай с берлинским пациентом и установить причины произошедшего. Для этого нам нужно получить информацию тех, кто нашел следы отравления в анализах», — указал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что жизнь Навального была спасена именно в России.