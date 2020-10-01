Экс-адвоката Михаила Ефремова облили фекалиями после обещания раскрыть тайну дела актера

Эльман Пашаев подобрал документ, который выронил нападавший, и связал инцидент с тем, что намерен назвать имя заказчика уголовного дела актера.

Скандальный адвокат Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремова, обещал сегодня назвать имя заказчика уголовного дела актера, и подвергся нападению. На него напал молодой человек и облил фекалиями прямо около здания редакции «360», где должно было состояться интервью с адвокатом.

«Сегодня в 10:45 при входе на телеканал „360“ с присутствием журналиста телеканала „360“ на меня было совершено покушение с криком, что за вчерашнее мое высказывание. Меня ничего не остановит. Если кто-то думает меня запугать, замучаются», — заявил Пашаев.

Адвокат заявил, что ему удалось поймать нападавшего и даже поднять документ, который выпал при бегстве из кармана.

Пашаев назвал имя Игорь и пояснил, что тот должен явиться добровольно, в противном случае 10 поколений потомков нападавшего будут сожалеть, что тот не сделал этого. Лучшим выходом Пашаев считает то, если Игорь честно признается, кто дал ему задание напасть и облить фекалиями. Правда, адвокат обещает действовать исключительно в рамках закона.

В интервью телеканалу Пашаев рассказал о конфликте с предпринимателем Анзором Псуноковым. Проходивший потерпевшим по делу о мошенничестве бизнесмен требовал привлечь Пашаева к уголовной ответственности якобы за то, что адвокат присвоил 2, 5 млн рублей Псунокова в 2017 году по сделке с недвижимостью.

Сам адвокат заявил ТАСС, что никому ничего не должен. Пашаев убеждает, что имеет все документы, подтверждающие что это ему полагается $750 тыс. по той самой сделке. Он убежден, что Псуноков оговорил его под давлением следствия. Кроме того, в отношении жены Псунокова сейчас расследуется иное дело о мошенничестве.На кону слишком большие деньги — чуть ли не 50 млн рублей, дает понять Пашаев. Адвокат говорит, что в дело подключился следственный департамент МВД РФ, задействованы очень серьезные люди и высокие чины.

«Был заказа упаковать Ефремова — упаковали, теперь заказ упаковать Пашаева», — заявил адвокат «360», отмечая, что МВД дана команда, чтобы его арестовали, поэтому приговор по актеру и был такой жесткий, что должно стать еще одним поводом для обвинения.

Экс-адвокат Ефремова утверждает, что следователи не провели должным образом экспертизу, поэтому появились разговоры, что «хакеры взломали управление автомобилем, инопланетяне» и пр. «Опорочить меня хотели», — настаивает Пашаев.

Прошелся адвокат и по правоохранительной системе, заявив, что в России могут неугодных отравить, убить как Магницкого («не просто так умер»), имея в виду что и с ним тоже могут не церемонится. Но он бежать никуда не собирается, «резьба» когда-нибудь сорвется, смело заявил Пашаев. Пашаев утверждает, что у него есть все документы по делам, поэтому чист по ним.

Адвокат обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой остановить беспредел. И, как обычно, Пашаев решил заинтриговать очередной тайной и пообещал выложить аудиозаписи разговоров относительно дело Ефремова, подчеркнув только, что дело только в фамилии Ефремова.

В настоящее время Пашаева лишили статуса адвоката на год. Сам Пашаев не особо расстроился, проведя параллель с Иисусом Христом, которого тоже распяли. Хотя многие считали, что именно Пашаев и Ефремов превратили судебный процесс в фарс. Некоторые даже прозвали Пашаева адвокатом дьявола. Хотя редко кому удается стать героем анекдотов, а Пашаеву удалось. В соцсетях «гуляют» шутки про адвоката. «Избавлю от алкогольной зависимости. Гарантия до 8 лет. Дорого», «Адвокатская контора Фейгин и Пашаев: посадим даже памятник», «Современное проклятие: «Да что б твоим адвокатом был Пашаев», — шутит народ.