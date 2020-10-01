Навальный рассказал, кто стоит за его отравлением

Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин. Об этом оппозиционер заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего», — сказал Навальный.
Он также пообещал, что после прохождения лечения в Германии вернется в Россию.
«Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!» — отметил оппозиционер.
В беседе с журналистами он вспомнил свои ощущения при отравлении: «Вы не чувствуете боли, но знаете, что умираете». Der Spiegel отмечает, что во время интервью Навальный выглядел возбужденным, шутил и много смеялся.
«На первый взгляд не видно, что этот человек несколько дней находился в коме и мог умереть. Однако, когда он пытается налить себе воды из бутылки, ему это удается с большим трудом, так сильно дрожат руки», — пишет издание.
Журнал пообещал позже опубликовать полную версию интервью.