Навальный рассказал, кто стоит за его отравлением

Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин. Об этом оппозиционер заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего», — сказал Навальный.

Он также пообещал, что после прохождения лечения в Германии вернется в Россию.

«Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!» — отметил оппозиционер.

В беседе с журналистами он вспомнил свои ощущения при отравлении: «Вы не чувствуете боли, но знаете, что умираете». Der Spiegel отмечает, что во время интервью Навальный выглядел возбужденным, шутил и много смеялся.

«На первый взгляд не видно, что этот человек несколько дней находился в коме и мог умереть. Однако, когда он пытается налить себе воды из бутылки, ему это удается с большим трудом, так сильно дрожат руки», — пишет издание.

Журнал пообещал позже опубликовать полную версию интервью.