Мэр от прокурдской партии объявил об отставке, находясь под стражей

Бильген, наряду с 19 другими политиками прокурдской Демократической партии народов (ДПН), был задержан 25 сентября в рамках расследования октябрьских протестов 2014 года в Кобани. Всего полиция задержала 82 человека.

В своём Twitter он опубликовал сообщение, прежде чем отправиться давать показания, Бильген сказал, что его отставка не означает «отказ от борьбы».

«Арестуете вы меня или отпустите, я подам в отставку, если до окончания срока моего содержания под стражей не будут назначены попечители. Карс достаточно компетентен, чтобы управлять самим собой», — написал он.

Назначение попечителей — широко используемая практика правящей Партии справедливости и развития (ПСР), уточняет Duvar. Десятки мэров ПНД были уволены и заменены доверенными лицами, отмечается в статье.

«Я не могу позволить, чтобы с волей города играли через произвольные задержания», — добавил политик.

Отметив, что пять партий в городском муниципальном совете могут сформировать новую администрацию, Бильген заявил, никто не должен воздерживаться от принятия ответственности».

«Это не отказ от борьбы, а прохождение теста на демократию через совместное управление, как мы говорили в нашей избирательной кампании», — подчеркнул он.

Он также отметил, что планирует написать свою третью книгу, если его арестуют, и внести свой вклад в совместную работу, если его выпустят.