Навальный поделился впечатлениями от встречи с Меркель

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Reuters

Блогер Алексей Навальный рассказал о впечатлениях от визита к нему в больницу канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом пишет Der Spiegel.

«Дверь открылась, вошли мой врач и Меркель. Это была частная встреча, в семейном кругу, там были моя жена Юлия и мой сын Захар. По деталям ничего не могу рассказать, но мы не обсуждали ничего секретного или сенсационного. Визит был жестом», — рассказал он в интервью изданию.

По словам Навального, его поразило, «насколько хорошо она знает Россию» и о произошедшем с ним. Также он отметил, что канцлер хорошо осведомлена, что происходит в России.

«Когда с ней беседуешь, понимаешь, почему она так долго находится во главе власти в Германии. Я поблагодарил ее за преданность делу, и она сказала: «Я выполняла только то, что было моим долгом», — поделился впечатлениями блогер.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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