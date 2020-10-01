Прокуратура нашла массу нарушений образцовой исправительной колонии Алтайского края

Заместитель прокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев проверил состояние законности в исправительной колонии Рубцовска УФСИН России по региону. Он нашел в ИК-5 массу нарушений законодательства, которые касаются соблюдения прав осужденных, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Заместитель прокурора края выехал на место и обследовал территорию ИК. Так, он обошел территорию учреждения, посетил отряды, штрафные камеры и другие помещения. Также он переговорил с осужденными по вопросам, связанным с расследованием уголовных дел, социальной обеспеченностью.

По итогам проверки Вячеслава Шипиева в колонии выявлены нарушения законодательства. Они касаются материально-бытового обеспечения осужденных при привлечении их к труду, обеспечения режима и воспитательной работы. В итоге прокуратура края обещает принять соответствующие меры реагирования.

Отметим, что ФКУ ИК-5 Рубцовска является колонией общего режима для содержания осужденных мужчин, впервые приговоренных к реальному лишению свободы. Здесь пару месяцев отбывал наказание активист Ильдар Дадин, и «политзек» дал крайне лестную характеристику учреждению, назвав его образцовым. Впрочем, к состоянию дел в учреждении высказывались и серьезные претензии. Так, адвокат экс-депутата Алтайского Заксобрания Александра Мастинина отбывавшего в ИК наказание за присвоение и растрату в особо крупном размере и ныне уже вышедшего на свободу, в 2017 году заявляла, что на ее подопечного там было совершено покушение.