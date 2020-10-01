Россиян предупредили об опасности заразиться коронавирусом в Турции

8 сентября 2020 года турецкие власти ужесточили требования профилактики коронавируса. Граждан обязали носить маски в общественных местах. Данное ограничение также коснулось общественных пляжей, кроме отелей. В рамках борьбы с распространением Covid-19, помимо масочного режима, Турция ввела следующие ограничения:

Запрещены концерты ночью в кафе;

В общественном транспорте должна соблюдаться социальная дистанция.

За нарушение вышеуказанных правил грозит административная ответственность. Итогом всего может стать крупный денежный штраф.При введении ужесточении карантинных мероприятий 8 сентября на территории Турции было зафиксировано рекордное число инфицированных коронавирусной инфекцией. За сутки выявили 1 761 случай. В Министерстве здравоохранения также рассказали о росте числа «тяжелых» больных.

Нужно ли сдавать тест на коронавирус перед полетом в ТурциюМеждународное авиасообщение между Российской Федерацией и Турцией восстановлено. Однако перед полетом на популярные турецкие курорты россиянам придется пройти тестирование на наличие коронавирусной инфекции в организме. Тест на Covid-19 должен быть сделан за 2 дня до поездки в Турцию.Учитывая обострившуюся эпидемиологическую обстановку в Турции, эксперты советуют россиянам отказаться от поездки в данную страну. Если человек подцепит коронавирус, то он рискует столкнуться с серьезными проблемами на территории чужой страны.Добавим, что сейчас на курортах Турции установилась по-настоящему летняя жара, которая особенно располагает к пляжному отдыху. Именно этим можно объяснить возросший спрос на путевку в данную страну.