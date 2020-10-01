Школьные каникулы начнутся по графику

Осенние каникулы обязательно состоятся несмотря ни на что. Как утверждают в Министерстве образования, даже при переводе детей на удаленное обучение. Несмотря на то, что администрации школ соблюдают все выдвинутые Роспотребнадзором предписания, санитарные нормы, учебные заведения в московском регионе с 5 октября 2020 года отправят по домам на две недели.Осенние каникулы: когда начнутся в 2020 году и сколько продлятсяНеизвестно, будут ли еще дети учиться очно до предстоящих каникул. Коснется ли дистанционное обучение всех российских школ, или только там, где обнаружат КОВИД-19?Обычно осенью дети отдыхают около недели. Столько же будут отдыхать и в этом году — с 26 октября по 1 ноября. Однако, как пояснили в Минобре, продолжительность осенних каникул конкретным количеством дней не определяется. Главное, чтобы в течение учебного года общее число дней осенних, зимних и весенних каникул было не менее 30. Эти периоды пытаются разделить равномерно, но вот, к примеру, на мартовские каникулы стараются дать чуть больше дней, чтобы дети отдохнули после тяжелой третьей четверти, а новогодние каникулы обычно совпадают с длинными праздничными выходными.

Многие учителя вынуждены отправиться на работу в домашних условиях и получать актуальную информацию через интернет. Однако это не единственная сложность. Большие нагрузки сейчас испытывают учителя, которые ведут занятия в школах, а также проводят уроки в онлайне.Самое неприятное, что учителям в таких условиях ничего не доплачивают. Как считают сами педагоги, дополнительная плата должна начисляться по умолчанию за совмещение заочной и очной форм обучения. Труд педагогов сейчас остается одним из самых недооцененных.