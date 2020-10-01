Как построить дом из керамических блоков Кератерм 250

В наше время очень ценится энергоэффективность и экологичность в процессе возведения жилья. Сейчас многие обращают внимание на такие критерии, поэтому выбирают более практичный материал для возведения сооружения. Для постройки жилых домов в наше время стало популярно использовать типа таких керамических блоков Кератерм 250. Использование керамических блоков в строительстве пришло к нам из Польши, но наши разработки и усовершенствования в сфере строительства привели к тому, что Польша осталась далеко позади. В нашей статье мы расскажем вам о том, как возвести жилой дом из керамического блока.
Применение керамического блока в возведение домов обусловлено не только качеством, но и практичностью. Материал, входящий в состав керамического блока обладает весьма полезными свойствами: отличная теплоизоляция помещения и высокая степень экологичности. Такой показатель означает, что данный материал является безопасным не только для окружающей среды, но и для человека. В состав данного строительного материала входят только природные компоненты. Такой материал уменьшает сроки возведения жилого дома, так как отличается размерами от обычного кирпича.
Рассмотрим основные особенности и преимущества данного строительного материала:
- Прочность. В строительстве многоэтажного здания могут примениться керамические блоки, так как они обладают высоким маркером прочности. Стоит отметить, что толщина изделия никак не влияет на показатели прочности.
- Морозостойкость. Как правило, дома возведенные из подобного рода строительного материала обладают плохой переносимостью мороза. Каменные дома считаются очень холодными, но не строения, возведенные из керамического гранита.
- Стойкость к пламени. Жаропрочность – это весомый аргумент в пользу керамического блока. Наша с вами безопасность – это главное условие проживания. Строение из керамического блока обеспечивает высокую пожаростойкость. Такое свойство получено строительным материалом, так как в процессе изготовления материал подвергался высокотемпературному обжигу.
- Высокая степень звукоизоляции так же является одним из преимуществ данного строительного материала.