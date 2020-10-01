Что такое квест комнаты в реальности: какие они бывают?

Для всех любителей острых ощущений и адреналина, для тех, кто не знает, как скрасит свой досуг с друзьями популярным направлением являются квесты. Квесты Екатеринбурга – это захватывающие места, остросюжетные линии и непредсказуемые развязки. Если вы желаете получить массу незабываемых эмоций, то квест – это ваше направление. В нашей статье мы расскажем вам о том, что такое квест, и какими бывают квесты.

КВЕСТ

В первую очередь необходимо разъяснить для тех, кто еще не сталкивался с таким видом активного отдыха, что такое квест. Название пришло к нам из компьютерных игр, где действия игры разворачиваются вокруг главного героя, суть которого лежит в достижении определенной цели. По сути, в реальной жизни игровой квест практически не отличается от компьютерного.

В наше время можно встретить очень много разновидностей и направлений данной игры. Далее в нашей статье речь пойдет о видах квестов, которые можно встретить на сегодня.

ВИДЫ КВЕСТОВ

Существует множество вариантов, как разыграть ситуацию. Как правило, комнаты представляют собой отличного качества декорации. Определенной группе человек необходимо за один час найти выход из комнаты – в этом заключается суть всех квестов. Дальше в ход идет фантазия создателей и разработчиков сценария игры и декораций.

К основным видам квестов можно отнести:

Эскейп Рум. Данный квест предусматривает выход из помещения за определенный промежуток времени.

Квест в реальности. Это очень интересная сюжетная линия, а так же возможность развернуть действия в любой локации в черте города, либо за пределами.

Перфоманс. Данный вид квеста предусматривает наличие «живых» персонажей игры, роль которых выполняют актеры.

Экшен игра. Данный вид квестов предусматривает не только напряжение ваши извилины, но и физические нагрузки.

Морфеус. Данный вид квестов предусматривает лишение зрения игрока на все время задания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, можно смело утверждать, что квест – это отличное время препровождение. Вы не только проводите активно ваш досуг, но и получаете множество эмоций. Начиная зарядом энергии, заканчивая чувством удовлетворенности от игры.