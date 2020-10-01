Налоговикам позволят заглянуть на банковский счет каждого

Эксперты констатируют: банки больше не смогут хранить втайне информацию о своих клиентах

Российское правительство предложило, чтобы в ближайшие три года налоговикам предоставили больше возможностей для изучения информации о клиентах банков. Фактически расширение прав Федеральной налоговой службы (ФНС) предусмотрено в «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики», которые правительство внесло в Государственную думу.

Так, документ предусматривает расширение возможностей получения налоговыми органами данных от кредитных организаций, необходимых для осуществления налогового контроля и направления информации по запросу компетентных органов. Между тем, какую именно информацию о клиентах и как сможет получать налоговая служба, в документе не сообщается.

Кроме того, правительство предлагает законодательно закрепить возможность обмениваться данными между Банком России и ФНС. В таком случае регулятор получит доступ к сведениям, которые представляют налоговую тайну, а налоговая служба — к банковской тайне.

Латать дыры в госбюджете решили за счет рядовых россиян

Напомним, в минувшем августе стало известно, что после пандемии коронавирусной инфекции и отмены введенных ограничений банковские счета россиян попали под максимально жесткий контроль. Выяснилось, что налоговики начали в четыре раза чаще проверять их. В частности, проверяющих интересует информация о наличии счетов и денег на счетах всех категорий клиентов.

Эксперты рассказали «Блокноту», что уже сегодня российские банки обязаны передавать в налоговые органы данные об открытии или закрытии счетов и депозитов клиентов-физических лиц, индивидуальных предпринимателей и компаний. Кроме того, с 1 апреля нынешнего года в ФНС также поступают сведения об открытии или закрытии электронных кошельков. Также кредитные организации должны выдавать налоговикам справки о наличии у любого клиента счетов, вкладов, а также об остатках на них или операциях за определенные периоды.

Политолог Илья Гращенков заявил «Блокноту», что цель правительства Мишустина — выжать как можно больше налогов из тех слоев населения, у которых имеется «жирок».

«Его поиском и заняты чиновники, а их главный инструмент — ФНС. Вклады, счета, инвестиции — все это поле для поиска «зарытых» в стране денег взамен подешевевшей нефти. Конечно, такой подход подорвет доверие к банкам, и народ уйдет «под подушку». И тогда ФНС придется уже как в романе Булгакова ходить по домам и говорить: «Сдавайте валюту!». Но это, видимо, планы на будущее», — заключил эксперт.

Банковской тайны, похоже, в ближайшее время не останется

Руководитель юридической службы аналитического агентства «Национальный Эксперт» Дмитрий Сальников пояснил, что тенденция по усилению налогового контроля прослеживается на протяжении последних пяти лет.

«Расширение прав ФНС – печальная новость для всех, кто получает неофициальные доходы. Налоговики уже давно требуют предоставить им онлайн доступ к содержимому счетов простых россиян, и я думаю, что в ближайшие пять-семь лет они такой доступ получат, техническая возможность, я полагаю, есть уже сейчас, останавливают фискалов только законодательные барьеры. И естественно, россиянам придется раскошелиться — заплатить налоги с теневых доходов, если таковые найдутся», — пояснил «Блокноту» Сальников.

По его словам, все это очень вписывается в концепцию «люди – новая нефть», поскольку доходы государственного бюджета от продажи углеводородов значительно снизились.