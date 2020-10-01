СК начал проверку после смерти молодого человека в Альметьевске. Девушка утверждает, что его убили​

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти жителя Альметьевска. Молодой человек скончался 22 сентября. Его девушка утверждает, что татарстанца убила группа людей, снимавших дом на сутки.

Жительница Альметьевска рассказала, что в день инцидента соседи дважды пожаловались на шум в доме. После второго звонка она выехала к коттеджу вместе с молодым человеком.

«В 23.38 мы подъехали к гостевому дому, там уже была драка. Ренат не лез в нее до последнего. Этому есть видеоподтверждение. Затем все участники переместились на несколько метров. Ренат стоял в окружение 3−4 человек и разговаривал с ними. После чего в 23:45 он вылетел из толпы на согнутых ногах и упал. Больше он не встал. Я обернулась на какой-то крик и видела его последние 2 шага», — написала девушка в «Инстаграме» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Я подбежала к нему в ту же секунду, достала телефон, чтобы вызывать полицию и скорую. На меня начали орать „не звони ментам, заберите у нее телефон“. Я отошла и позвонила в скорую и родителям. Эти убийцы разгуливают на свободе и безнаказанными», — добавила девушка.

В пресс-службе СУ СКР по РТ сообщили, что в рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам примут процессуальное решение. Предварительная причина смерти — ишемическая болезнь сердца, добавили в ведомстве.