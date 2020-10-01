В интервью немецкому жерналу Навальный заявил, что за его отравлением стоит Путин

Политик Алексей Навальный заявил в интервью Der Spiegel, что за его предполагаемым отравлением стоит президент РФ Владимир Путин.

Алексей Навальный.

https://www.instagram.com/navalny/

Других версий случившегося у оппозиционера нет.

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин, у меня нет других версий преступления», — цитирует журнал Навального.

Навальный также сообщил, что собирается вернуться в Россию, пишет «Коммерсантъ».

Фрагменты интервью были опубликованы в преддверии саммита ЕС, который состоится 1−2 октября. На нем в том числе будет обсуждаться ситуация с Алексеем Навальным.

Реакции Кремля на анонс пока не последовало.

Полная версия интервью выйдет 2 октября.

Навальный пьет чай, после которого почувствовал себя плохо.

t. me/Lshot.

Что произошло

Алексей Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября.

Ему стало плохо в самолете во время перелета в Москву из Томска. Самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Омске.

Сначала Навального госпитализировали в Омск, а потом на самолете с медицинским модулем переправили в берлинскую клинику «Шарите».

ФРГ заявила, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». Российские врачи версию об отравлении не подтвердили.

Недавно оппозиционера выписали из больницы.

Смотрите также

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей

Подписаться

Я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.