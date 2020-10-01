Навальный считает, что за его отравлением стоит Путин

Оппозиционный политик Алексей Навальный несколько дней назад вышел из коматозного состояния. Сейчас он продолжает проходить реабилитацию в Германии. Накануне он пообщался с местными журналистами, рассказав в интервью о своем отравлении.

Алексей Навальный: новости сегодня, 01.10.2020

С репортерами издания Spiegel Навальный общался на протяжении двух часов. Ему завали разноплановые вопросы, но в первую очередь журналистов интересовала позиция оппозиционного политика по поводу своего отравления. Он не стал скрывать, что считает инициатором отравления президента РФ Владимира Путина.

«Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления», — заявил Навальный.

Но при этом оппозиционер отрицательно ответил на вопрос, боится ли он возвращения на родину, где ему может грозить опасность, если следовать логике самого Навального.

Учитывая случившееся к Навальному приставлены телохранители, которые 24 часа в сутки его охраняют. Немецкие журналисты были удивлены, когда увидели оппозиционера после длительной комы. Они констатировали, что последствия минимальны, а проявляются они в мелочах, например, когда Навальный наливает себе воду из бутылки, то его руки заметно дрожат.

В Кремле ранее категорически отрицали свою причастность к случившемуся с Навальным, допуская, что речь может идти об инсценировке.

Напомним, Алексея Навального госпитализировали 20 августа. Оппозиционеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. 22 августа Навального отправили на лечение в клинику «Шарите» в Берлине. После почти трех недель в реанимации без сознания он пришел в себя. Через месяц его выписали.