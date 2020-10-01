Специалисты дали прогноз о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом

Что будет зимой в России с учетом нынешнего роста заболеваемости коронавирусом? Этот вопрос сейчас задают не только представители экспертного сообщества, но и простые россияне. Они пытаются понять, к чему следует готовиться, когда зима вступит в свои права.Специалисты подчеркивают, что текущий подъем заболеваемости как обычным гриппом, так и коронавирусной инфекции, связан с рядом фактором. Среди них выделяют следующие: возвращение людей к привычной работе, открытие школ и сезонный момент. В совокупности они вполне логично приводят к всплеску числа заболевших. Из-за этого властям приходится идти на карантинные меры, которые уже проявляются в наибольшей степени в столице нашей страны. Подробнее о дальнейшем развитии ситуации — в материале N4k.Ru.Прогнозы экспертовКоронавирус сильно ударил по отечественной экономике, особенно по психологическому состоянию населения. После весны люди устали от режима самоизоляции и надеялись навсегда забыть о новых карантинных ограничениях. Однако в сентябре эпидемиологическая обстановка начала резко ухудшаться. Многих граждан теперь интересуют вопросы, неужели грянула новая волна пандемии, и к чему готовиться, когда придут холода.Китайский вирус распространяется с высокой скоростью. Если солнечная и жаркая погода не давала этим летом разбушеваться коронавирусной инфекции, то с наступлением промозглой погоды ситуация кардинально поменялась.

С наступлением зимы распространение Covid-19 сильно замедлилось бы. Вот только в России настоящих холодных зим давно нет. С декабря по февраль в регионах стоит преимущественно теплая погода, а термометры показывают положительную температуру. Для вирусов это идеальная среда обитания.Не стоит забывать о новых штаммах гриппа, которые придут этой осенью на территорию Российской Федерации. Острое респираторное заболевание хорошо уживается вместе с коронавирусом. Если человек подхватит сразу обе болезни, удар по иммунной системе организма будет колоссальный.Чего ждать зимойБританские вирусологи предсказывают рост госпитализаций, связанных с заражением Covid-19, в январе-феврале 2021 года. Специалисты ожидают увидеть повторение ситуации, которое было весной текущего года.Представители Центра исследований в области инфекционных заболеваний США выделили 3 сценария развития эпидемиологической обстановки в ближайшее время. При прогнозе использовались данные прошлых эпидемий гриппа в мире.На смену весенней волны пандемии придут более мелкие. Сложная эпидемиологическая обстановка продлится от 1 до 2 лет.Осенью или зимой ситуация с заболеваемостью обострится. Рост заболеваемости будет схож с весной 2020 года. Ученые сравнили данный прогноз с испанским гриппом в период с 1918 по 1919 годы.Как таковые волны пандемии перестанут существовать. Люди будут заболевать коронавирусом в течение года с разной периодичностью. При этом в летние месяцы распространение Covid-19 станет самым медленным. Осенью-весной обстановка будет каждый раз ухудшаться.