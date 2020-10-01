Депутаты предложили вернуть прежний пенсионный возраст

Пенсионная реформа — самое бесполезное и непопулярное действие правительства за последние годы. По своему смыслу она должна была увеличить количество трудящихся граждан, одновременно уменьшив количество тех, кто находится на полном обеспечении государства. Однако на деле так не произошло.Могут ли снизить пенсионный возраст в России: каковы шансыДействия формальной оппозиции обычно направлены вразрез интересам народа, который стремится сместить действующую власть и поставить новую. Данный принцип вполне понятен, поскольку люстрация является инструментом борьбы с коррупцией, воровством и поводом для прихода к власти перспективных лидеров — это ли не нужно России сейчас?Формальная же оппозиция имитирует эту деятельность, являясь слугой действующей власти. Тем не менее, даже слуги могут что-то предложить. Сергей Миронов до этого выставлял на рассмотрение Госдумы законопроект, возвращающий пенсионный возраст к прежним показателям. Госдума приняла его на рассмотрение.Это, безусловно, является довольно смелым фактором со стороны Думы, поскольку вся эта власть давно не отличается независимостью, поэтому все предложения, не от него исходящие, достаточно трудно проходят. Тем не менее, депутаты приняли законопроект на рассмотрение.В проект пошел закон, который предполагает не совсем тот возраст, который был в России изначально, а на полгода позже. Россияне в возрасте 55,5 лет женщины и 60,5 лет мужчины смогут выходить на пенсию, согласно новому законопроекту.Итоги пенсионной реформыВероятно, откат пенсионной реформы, если он произойдет, будет соответствовать новой Конституции. В ней, пусть и достаточно формально, сформулированы принципы социальных гарантий государства для граждан. Кроме того, выплачивая пенсию с более раннего возраста, будут решены такие проблемы, как трудоустройство пожилых людей. Безусловно, количество тех денег, которые будут выплачиваться из Пенсионного фонда гражданам, увеличится. Но ведь он для того и существует, чтобы не получать прибыль, а раздавать деньги.

Вообще же сама идея Медведева о том, чтобы государственные органы функционировали по принципам рентабельности, с треском провалилась. Государство по своей сути существует не для получения прибыли, а должно брать на себя те виды деятельности, которые прибыли не приносят. Всем остальным должен заниматься частный сектор экономики.Пока же мы видим государство с гигантским профицитом бюджета, то есть, по сути, оно выкачивает деньги из страны, не давая ничего ей взамен. У людей, естественно, это вызывает большое недоумение. Отмена пенсионной реформы пусть и не решит всех проблем, вызвавших кризис доверия к власти в России, но способна в какой-то мере укрепить серьёзно пошатнувшийся её авторитет.Что будет с пенсионным возрастом дальшеПо мнению члена президиума Столыпинского клуба Владислава Жуковского, власти не отменят пенсионную реформу и не станут позволять гражданам выходить на пенсию пораньше. Он считает, что в ближайший год налоги и штрафы могут только повышаться. Здесь большую роль будет играть удешевление бензина вместе с падением нефти по всей планете. Причем именно в Российской Федерации цена бензина только выросла на 2%.Жуковский не исключает, что власти страны будут размышлять о новом поднятии пенсионного возраста. Но это уже только после очередных выборов в Госдуму, поскольку рейтинги многих политиков при такой инициативе будут просто уничтожены. По мнению эксперта, в 2022 году пенсионный возраст вырастет на три года.С Жуковским согласен политолог Николай Платошкин. По мнению этого человека, единственный смысл, который был в пенсионной реформе, это выкачивание денег из населения. Так что теперь ее отменять не станут.