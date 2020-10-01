В Алтайском крае вернули «удаленку» и продлили режим самоизоляции

В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а работодателям рекомендуется перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Изменения в «коронавирусный» указ внес врио губернатора региона Виталий Снесарь.Новые ограничения из-за коронавируса в Алтайском краеРежим самоизоляции для категории 65+ в крае заканчивается 3 октября, но изменения в указ продлевают его с 4 октября по 14 ноября.Пожилым людям, а также тем, у кого есть хронические заболевания, запрещается выходить из дома, кроме как по жизненно важным причинам — магазин, аптека, больница.

«Кроме того, указ рекомендует работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы, если это не нарушает функционирование их деятельности, или ввести, где возможно, посменный режим работы», — говорится в сообщении правительства.Изменения в указ вступили в силу с 1 октября.Сколько заболевших коронавирусом в Алтайском крае: статистикаНесмотря на то, что Алтайский край входит в тройку регионов Сибири с наибольшим числом выздоровевших пациентов, рост числа заболевших тоже внушительный95 новых случаев коронавируса выявили за минувшие сутки в Алтайском крае. Общее число заболевших COVID-19 на 30 сентября составляет 13 823 человека, в том числе 1 035 детей до 17 лет, сообщает краевой оперштаб.