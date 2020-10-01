Меркель назвала ситуацию с Навальным международным вопросом

Инцидент с отравлением оппозиционера Алексея Навального является международной проблемой, на которую Европа должна среагировать. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в ходе выступления в бундестаге.Алексей Навальный: новости сегодня, 01.10.2020«Это не двустороннее дело, это преступление, которое произошло на российской территории, нарушение конвенции о химоружии, поэтому это международный вопрос. Мы ждем результатов Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) и тогда в европейском кругу будем обсуждать необходимую реакцию», — поведала Меркель и добавила, что Германия все еще ждет от России разъяснения произошедшего.Тем временем, Кремль не видит должного уровня взаимодействия в ситуации вокруг блогера Алексея Навального со стороны технического секретариата ОЗХО. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.Пресс-секретарь обратил внимание на сложность продвижения в расследовании случая с Навальным. По его словам, это связано с необходимостью получения информации от Германии, Франции и Швеции. Россия хотела бы более высокого уровня взаимодействия со стороны технического секретариата ОЗХО, добавил Песков.

Происшествие с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным произошел 20 августа. Если стало плохо на борту самолета, которым он возвращался из Томска в Москву. Оппозиционер закричал от боли, потерял сознание, а позже впал в кому. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, а политика доставили в местную больницу. Омские врачи предполагали, что причиной произошедшего могло стать нарушение обмена веществ. Они не обнаружили никаких ядов в крови и моче Навального. Тем не менее соратники оппозиционера уверяли, что его отравили из-за политической позиции. Через несколько дней по настоянию семьи Навального перевезли в Германию.22 августа он поступил на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Вскоре местные врачи сообщили, что нашли в его пробах вещество из группы «Новичок». Позже эти выводы подтвердили две независимые лаборатории из Швеции и Франции, параллельно этот факт расследуют в ОЗХО. В то же время Россия по-прежнему ждет подробной информации о состоянии Навального от немецких коллег. В Кремле отмечали, что Берлин не информировал Москву о своих выводах.