Раскрыты обстоятельства гибели дочери Владимира Конкина

23 сентября в Москве разыгралась трагедия. Ужасное событие произошло в семье знаменитого советского и российского киноартиста Владимира Конкина. Спустя сутки стало известно, что накануне умерла его молодая дочь. Ее смерть загадочная, поскольку неизвестно что произошло с девушкой на самом деле. Безутешный отец, у которого осталось теперь только двое сыновей, убит горем.От чего умерла дочь Конкина: причина смертиПогибшая дочь актера Владимира Конкина перед смертью приобрела в супермаркете вино. Девушку зафиксировали камеры видеонаблюдения, пишут «Известия»Незадолго до тренировки в фитнес-клубе дочь заслуженного артиста РФ Владимира Конкина София приобрела в одном из магазинов спиртное. Покупка вина попала на видео.Ранее журналисты написали, что экспертиза показала наличие спиртного и снотворного в организме Софии. Речь идет о более двух промилле алкоголя.Дочь актера Конкина утонула в бассейне московского фитнес-центра вечером 22 сентября. За жизнь девушки боролись врачи Боткинской больницы в столице, однако пациентка все же умерла. По официальной версии, София утонула. Но Владимир Конкин усомнился в такой причине. Он считает, что к смерти дочери может быть причастен ее ухажер.

Что случилось с дочерью Владимира КонкинаКогда ночью позвонили племяннице артиста и сообщили ужасное известие, она подумала, что звонят мошенники. Тем более незадолго до этого Владимир Алексеевич лично звонил в Боткинскую больницу, куда доставили его дочь, и там ему сообщили, что все в порядке.Когда женщина поняла, что с ней не шутят, и София действительно скончалась, она сообщила эту новость остальным родственникам, включая и отца погибшей, который испытал шок от этого.В интернете начали активно обсуждать этот несчастный случай, и сразу же появилось огромное количество домыслов. Кто-то считает, что она скончалась из-за отказа почек. Другие считают, что она действительно захлебнулась. Есть версия и о том, что у нее произошла остановка сердца. Чтобы понять истинную причину произошедшего, необходимо дождаться экспертизы.Известно, что правоохранительные органы взялись за это дело, и если экспертиза покажет какие-то не естественные отклонения, то будет открыто делопроизводство. Несмотря на близкие родственные связи у Конкина с дочерью была сложная взаимосвязь.Известно, что София не состояла в отношениях и самостоятельно воспитывала 11-летнюю дочку. Она была дипломированным специалистом, близкие, коллеги и друзья о ней отзываются всегда как о хорошем, добром человеке.