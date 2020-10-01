Военные пенсии вырастут с 1 октября 2020 года

С 1 октября повышаются пенсии военным пенсионерам, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.Индексация пенсий 1 октября: последние новостиПричем к этой категории относятся не только бывшие военные, но и сотрудники всех силовых ведомств.«Эта индексация привязана к повышению должностных окладов в тех органах, где пенсионеры раньше служили. С 1 октября в силовых структурах оклады повысят на 3 процента, следовательно, размеры пенсий вырастут пропорционально», — поведала сенатор.Что касается страховых и социальных пенсий, то они будут увеличены в 2021 году. Страховые пенсии, включая пенсии по старости, — с 1 января.

«Не так давно сенаторы встречались с президентом, и Владимир Владимирович Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента. Причём это почти в полтора раза превысит инфляцию — она, по прогнозам, в этом году составит 3,7-4 процента. То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей», — сказала Бибикова.Наряду с пенсиями многие, в частности, ветераны боевых действий и инвалиды всех категорий, получают ежемесячные денежные выплаты — они будут повышены с 1 февраля. Здесь размер индексации определяется, исходя из «индекса потребительских цен за предыдущий год» — пока он 3,8 процента.Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России (ПФР) намерен увеличить на один триллион рублей финансовое обеспечение пенсионных выплат в следующем году. Об этом говорится в проекте бюджета фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Документ разработали в Минтруде.[i][/i]