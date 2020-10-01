В Україні запровадили нове свято

Нове свято – День територіальної оборони України – відзначатимуть щороку в першу неділю жовтня.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, пишуть Факти.

День територіальної оборони України покликаний підкреслювати важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України.

Свято запровадили з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій.

«Сьогодні наша надважлива мета – досягти миру на Донбасі та зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо й будемо робити все задля зміцнення обороноздатності України», – наголосив Зеленський.