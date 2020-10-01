История Шугалея, Кандагар и сомалийские пираты: захватывающие сюжеты из реальной жизни

Фильмы, основанные на реальных событиях – сложный жанр.

Художественно преподнести факты – непростая задача для съемочной группы, особенно когда речь идет о вооруженных конфликтах и трагических инцидентах.

Но, по словам самих кинодеятелей, не снимать такие фильмы нельзя – это истории, которые должны стать достоянием широкой публики, рассказы о настоящих героях своего времени. В них можно показать то, что остается за рамками сухих выпусков новостей.

Один из последних российских остросюжетных фильмов в этом жанре – вторая часть боевика «Шугалей». Среди других кинолент его выделяет тот факт, что события, описанные в сюжете, происходят прямо сейчас и развязка реальной истории никому неизвестна. Весной 2019 года российский социолог Максим Шугалей был захвачен в плен ливийскими террористами и до сих пор находится в тюрьме. В африканской стране он изучал общественно-политическую обстановку и вероятно стал обладателем информации, опасной для некоторых группировок. Пока переговоры об освобождении не принесли результата. Кинокомпания «Триикс Медиа» сняла уже 2 фильма об испытаниях Максима, первый вышел в мае 2020 года, премьера второго состоялась в конце августа – съемки велись в самые сжатые сроки. Создатели кинолент надеются, что широкая международная огласка поможет спасти социолога из плена.

Самым известным из ранее снятых фильмов такого плана является «Кандагар». Картина вышла в 2009 году и повествует о судьбе пятерых российских летчиков, попавших в 1995 году в плен к талибам в Афганистане. Популярность киноленте обеспечил не только захватывающий сюжет, но и звездный актерский состав: в главных ролях снялись Александр Балуев, Владимир Машков, Андрей Панин. Все они стали номинантами премии «Золотой орел» за съемки в этом фильме.

Российское кино богато подобными сюжетами, демонстрирующими героизм и силу духа наших соотечественников. В 2014 году на экраны вышел фильм «22 минуты». В основу сюжета лег реальный инцидент: в 2010 году в водах Аденского залива пиратами был захвачен российский танкер «Московский университет». Спасательную операцию проводила морская пехота, у которой было только 22 минуты на штурм. Главный герой, молодой солдат Саня Ежов, должен помочь своим товарищам, находясь на захваченном танкере.

Похожий сюжет стал основой и для голливудского боевика «Капитан Филлипс», выпущенного в 2013 году.В главной роли снялся Том Хэнкс, сыгравший капитана контейнеровоза MV Maersk Alabama. В 2009 году судно подверглось нападению сомалийских пиратов. И хотя команде удалось отбиться от захватчиков, бандиты, покидая корабль, прихватили с собой капитана Ричарда Филлипса в качестве заложника. Фильм был номинирован на премию «Оскар» не только за лучший адаптированный сценарий, но и как лучший фильм года.