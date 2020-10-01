Врачи назвали главную ошибку заболевших коронавирусом

Самолечение является главной ошибкой заболевшего тяжелой формой коронавируса. Об этом в эфире радио НСН рассказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев.

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», — сказал специалист.

При этом лечиться от коронавирусной инфекции можно и дома, отметил профессор НИЦ Анатолий Альштейн. «Большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. И только тяжелые случаи — это уже для больницы», — пояснил он.