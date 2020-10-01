Мягкое ужесточение врио губернатора Алтайского края внес изменения ковидный указ

Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виталий Снесарь внес изменения в противокоронавирусный указ, связанные с усугублением эпидобстановки. Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона, эти меры касаются пожилых людей и работников.

Так, согласно новой версии указа, обязательная изоляции граждан старше 65 лет продлевается до 14 ноября текущего года. Им по-прежнему запрещают покидать дома за исключением вынужденных случаев, например, походов в магазин или получения медпомощи. Этот же запрет касается людей, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Кроме того, в «ковидном» указе появилась рекомендация для организаций по переводу подчиненных на дистант, если это не нарушит рабочий процесс. Также предлагается введение посменного режима по возможности.

Данные изменения вступили в силу с 1 октября.

Напомним, что за последние пару недель эпидобстановка в Алтайском крае стала усугубляться. Ежедневный прирост числа положительных тестов на ковид увеличился, выросло число тяжелых случаев и подключений к аппаратам ИВЛ, власти расширяют ковидный коечный фонд. По официальной версии, это связано с сезонным подъемом ОРВИ, на который накладывается и ковид из-за аналогичных путей распространения.