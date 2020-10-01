Борис Моисеев отреагировал на слухи о резком ухудшении самочувствия

Перенесенный около 10 лет назад инсульт певец Борис Моисеев продолжает оставаться в поле зрения общественности. Причина сводится вовсе не к его творческой деятельности, а отсылает к состоянию здоровью. Все чаще в интернете можно наткнуться на непроверенные сообщения о том, что исполнитель чувствует себя неважно. Мол, он постоянно нуждается в помощи окружающих. Так ли это на самом деле — читайте в материале n4k.ru.Состояние здоровья Бориса Моисеева на сегодня, 01.10.2020Первые слухи о резком ухудшении самочувствия Моисеева появились от людей, которые якобы составляют его ближайшее окружение. Сразу же нужно пояснить, что на самом деле они даже не знакомы с артистом, не говоря уже о каких-то более тесных контактах. Например, рассуждать о состоянии здоровья вдруг взялась адвокат Тамара Пухова, которая на всю страну заявила, что артист прикован к постели.Какое-то время соответствующие данные муссировались в прессе и явно вызывали у поклонников Моисеева тревожные чувства. Однако мало кто пытался разобраться в ситуации подробнее. Репортеры это все-таки сделали. Они решили позвонить лично певцу и поинтересоваться у него, каково его самочувствие.

Моисеев сразу же выразил слова возмущения, которые сопроводил удивление. Ему было непонятно, как какие-то неизвестные для него люди распространяют заведомо ложную информацию. Он подчеркнул, что чувствует себя нормально, хоть и предпочитает сохранять паузу в творческой деятельности. По словам исполнителя, он ежедневно гуляет на свежем воздухе и ни о каком постельном режиме говорить не приходится.Вместе с этим артист сделал акцент на том, что его финансовое положение является стабильным, он не нуждается в дополнительных деньгах. Моисееву хватает как авторских отчислений, так и пенсии. Таким образом он опроверг ранее появившиеся данные о том, что артист испытывает нехватку денег.Позже слова поддержки в адрес Бориса Моисеева высказала юмористка Елена Воробей. Она констатировала, что певец чувствует себя нормально, а домыслы она попросила обходить стороной.