Тревожный Карабах: Турция гарантировала Баку помощь на поле боя, а Армения отказалась от услуг России

С заявлениями по поводу карабахского конфликта 30 сентября выступили армянский премьер Никол Пашинян и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

В Нагорном Карабахе минувшей ночью и утром 30 сентября продолжаются боевые действия между армянскими и азербайджанскими войсками, а также военнослужащими непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Минобороны Азербайджана опубликовало подборку видео с нанесенными его солдатами артиллерийскими ударами по позициям противника. В армянском же стане заявляют, что интенсивность боев резко упала.

На этом фоне глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением в поддержку Азербайджана, в очередной раз заверив, что Анкара готова по первой же просьбе оказать Баку военную помощь.

«Есть только одно решение этой проблемы. Армения должна уйти с территории Азербайджана. Если этого не произойдет, проблема не будет решена. Мы готовы поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя» (Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее практически в таких же выражениях обещал азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву всемерную поддержку. «Резко осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Турция находится рядом с Азербайджаном на фоне этих атак. Азербайджан не одинок, у него есть абсолютная поддержка Турции», — передавал заявление Эрдогана его пресс-секретарь 27 сентября.

Турецкий лидер подчеркнул, что считает Армению угрозой для всего региона, а ее действия в Нагорном Карабахе — провокацией в адрес Азербайджана, которую следует немедленно прекратить при поддержке и содействии мирового сообщества.

28 сентября на симпозиуме по международному морскому праву Эрдоган выступил с эмоциональным заявлением по карабахскому конфликту, потребовав от Армении «незамедлительного освобождения оккупированных земель Азербайджана».

«Терпению Азербайджана пришел конец, и Баку своими силами ставит точку на армянской оккупации. Настало время завершить кризис, начавшийся с армянской оккупации Карабаха» (Реджеп Эрдоган, президент Турции)

Армянская сторона не менее эмоциональна и выступает с такой же патетикой. Премьер-министр Армении Никол Пашинян за прошедшие с начала очередного обострения конфликта дни успел заявить, что армянский народ «готов умереть ради родины» и «не уступит ни одного ее миллиметра».

«Мы должны победить, потому что мы не можем понести поражение. Армения должна существовать вечно» (Никол Пашинян, премьер-министр Армении)

В интервью ведущим программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» армянский премьер назвал нынешнюю ситуацию «экзистенциальной угрозой народу Армении» и «объявленной ему войной».

Сегодня, 30 сентября, Пашинян встретился в Ереване с российскими журналистами и дал им интервью. Он заявил, что отказывается от посредничества России в переговорном процессе по Карабаху, поскольку для этого «нужна соответствующая атмосфера и условия».

При этом известно, что за три дня с начала обострения конфликта (27, 28 и 29 сентября) армянский премьер дважды звонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить с ним ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Азербайджанский лидер вообще отказывается садиться за стол переговоров с Пашиняном, пока тот делает безапелляционные заявления о том, что Нагорный Карабах является частью Армении.

«Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах — это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь?» (Ильхам Алиев, президент Азербайджана)

По словам Алиева, своими заявлениями об уже имеющем место участии турецких военных в приграничных боях армянская сторона пытается создать видимость, будто в карабахский конфликт вовлечено много стран, и тем самым раздуть его значимость на мировой арене.