Что нас ждет 1 октября: главное за три минуты

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Что нас ждет 1 октября: главное за три минуты

Главные события:

  • Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Челябинской области;
  • В России стартует осенний призыв в вооруженные силы;
  • В Торгово-промышленной палате Татарстана пройдет заседание совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» — эксперты в Казани обсудят проблемы в сфере государственных закупок;
  • В Москве начнется 42-й Московский международный кинофестиваль;
  • В Брюсселе пройдет саммит Украина—Евросоюз;
  • создатели выставки «Порка» проведут специальную экскурсию в казанской галерее «БИЗON»;
  • в казанском кинотеатре «Мир» состоится показ фильмов в рамках фестиваля короткометражек «MANHATTAN SHORT 2020»;
  • «Ак Барс» в Ярославле играет с «Локомотивом»;

Не забудьте поздравить:

  • Олег Акберов, генеральный директор ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана»
  • Сергей Рачков, генеральный директор АО «ТАТПРОФ»
  • Ильдар Тазутдинов, глава Рыбно-Слободского муниципального района РТ
  • Алексей Мамаков, генеральный директор ООО «Неон-Арт»
  • Чулпан Хаматова, актриса театра и кино, народная артистка РФ

еще больше именинников

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