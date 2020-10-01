Что нас ждет 1 октября: главное за три минуты

Главные события:
- Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Челябинской области;
- В России стартует осенний призыв в вооруженные силы;
- В Торгово-промышленной палате Татарстана пройдет заседание совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» — эксперты в Казани обсудят проблемы в сфере государственных закупок;
- В Москве начнется 42-й Московский международный кинофестиваль;
- В Брюсселе пройдет саммит Украина—Евросоюз;
- создатели выставки «Порка» проведут специальную экскурсию в казанской галерее «БИЗON»;
- в казанском кинотеатре «Мир» состоится показ фильмов в рамках фестиваля короткометражек «MANHATTAN SHORT 2020»;
- «Ак Барс» в Ярославле играет с «Локомотивом»;
Не забудьте поздравить:
- Олег Акберов, генеральный директор ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана»
- Сергей Рачков, генеральный директор АО «ТАТПРОФ»
- Ильдар Тазутдинов, глава Рыбно-Слободского муниципального района РТ
- Алексей Мамаков, генеральный директор ООО «Неон-Арт»
- Чулпан Хаматова, актриса театра и кино, народная артистка РФ
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