Шокирующее заявление бельгийских врачей о карантине из-за коронавируса поддержали медики России

Карантин принес человечеству больше вреда, чем сам коронавирус, уверены зарубежные медики..

«Печальная душа может убить быстрее, чем микроб» — именно эту фразу из культового фильма «Путешествие с Чарли: В поисках Америки» взяли за основу своего открытого письма несколько врачей из Бельгии. И хотя послание, которые обращено к коллегам и политикам по всему миру было написано несколько дней назад, но только сейчас на него обратили внимание в Европе и России.

«Мы, бельгийские врачи и медицинские работники, хотим выразить нашу серьезную озабоченность развитием ситуации в последние месяцы, связанной со вспышкой вируса SARS-CoV-2. Мы призываем политиков быть независимыми и критически информированными в процессе принятия решений и в обязательном применении коронных мер. Мы просим открытых дебатов, где все эксперты представлены без какой-либо цензуры», — говорится в письме.

Один из тезисов бунтующих бельгийцев — это фатальность COVID-карантина. Авторы письма уверены, что карантин подобен смерти, а от вируса практически не защищает, как казалось ранее.

«После первоначальной паники вокруг covid-19 объективные факты теперь показывают совершенно иную картину — больше нет медицинского оправдания какой-либо политике в отношении чрезвычайных ситуаций. Текущее антикризисное управление стало совершенно непропорциональным и приносит больше вреда, чем пользы», подчеркивается в послании.

«Лекарство не должно быть хуже, чем проблема», утверждают врачи. Теперь ситуация складывается так, что не медики, а врачи ввели обязательные меры, которые не имеют научного обоснования, зато имеют одностороннюю направленность, пишут в письме инициаторы. Кроме того, каждый муниципалитет и провинция теперь имеют право добавлять свои собственные меры, независимо от того, обоснованы они или нет.

Они обращают внимание на то, что в СМИ практически нет места для открытых дискуссий, в ходе которых можно услышать разные мнения и позиции. И хотя здесь не говорится открыто о цензуре, но медики дают понять, что речь идет именно о ней.

«Мы полагаем, что политика ввела обязательные меры, которые недостаточно научно обоснованы, имеют одностороннюю направленность, и что в средствах массовой информации недостаточно места для открытых дебатов, в ходе которых можно услышать различные точки зрения и мнения», утверждают авторы письма.

Что касается непосредственно самой пандемии, что подписанты обращают внимание на то, что первоначально ВОЗ предсказывала пандемию, которая унесет 3,4% жертв, миллионы смертей, что заразный вирус, от которого нет лечения и вакцины. Это привело к глобальной тревожной ситуации, оказало давление на отделения интенсивной терапии больниц, закрыло все общество и экономику, поместило здоровых людей на карантин. Однако объективные факты показали совершенно иную реальность, утверждают медики: течение covid-19 следовало за нормальной волной инфекции, похожей на сезон гриппа. Ежегодно такое можно наблюдать с вирусами гриппа: сначала риновирусы, затем вирусы гриппа A и B, а затем коронавирусы и ничего необычного.

«Если мы сравним волны заражения в странах со строгой политикой изоляции со странами, которые не вводили запреты (Швеция, Исландия…), мы увидим аналогичные кривые. Таким образом, нет никакой связи между введенной изоляцией и течением инфекции. Блокировка не привела к снижению уровня смертности. Если мы посмотрим на дату применения введенных блокировок, мы увидим, что блокировки были установлены после того, как пик уже прошел, и количество случаев уменьшилось. Таким образом, падение не было результатом принятых мер», — делают выводы бельгийские доктора.

Социальная изоляция и экономический ущерб привели к росту депрессии, беспокойства, самоубийств, насилия в семье и жестокого обращения с детьми, резюмируют специалисты, приходя к выводу, что «изоляция и карантин имеют фатальные последствия». Страх, постоянный стресс и одиночество, вызванные социальным дистанцированием, оказывают отрицательное влияние на психологическое и общее здоровье, предупреждают врачи, среди которых много психологов и кардиологов.

Как отмечает «Царьград», по мнению некоторых скептиков, на это письмо поначалу не обратили внимание, посчитав его фальшивкой. Но оказалось, что подписанты – вполне реальные и авторитетные специалисты.

В интервью изданию Doorbraak два человека, которые инициировали открытое письмо, представились терапевтами, но предпочли не называть открыто свои имена. Своей главной задачей они считают пересмотр роли ВОЗ и зарождение дебатов о мерах и ограничениях, так как стало невозможным спорить о пандемии, а критические мнения о методах борьбы с коронавирусом объявляют фейками. Для сбора подписей они создали отдельный сайт Docs4openbate, который заблокирован в нескольких странах

Примечательно, что многие российские медики и раньше высказывали мнения, схожие в коллегами в Бельгии. К примеру, главный врач московской больницы №71 Александр Мясников считает, что мы сейчас живет в эпоху, когда меняются все привычные представления, причем не на уровне «было- стало» или «лучше-хуже», а фундаментально. «Это абсолютно продуманное, глубоко эшелонированное и неограниченно финансируемое наступление на нас с вами, на человечество. Лишить всего: Веры, семьи, пола, а теперь ещё и хоть какой-нибудь уверенности в завтрашнем дне. А для чего вы думаете эта массовая истерия с КОВИД? Идея сделать какую-либо эпидемию Всемирным Пугалом витала в воздухе давно. Их президент Обама уже объявлял Эболу (с её 10 тыс заболевших) «Угрозой Человечеству». С Эболой не прокатило, «Зика» тоже не потянула, хотя и ее ВОЗ объявлял Всемирной угрозой. А вот КОВИД- в самый раз! И ничего, что масса заболеваний с куда бОльшим уровнем смертности! Например каждый год от инфекционного поноса умирает 2 млн детей в возрасте до 5 лет», — написал известный телеведущий в своем телеграм-канале.

«Я не знаю целей тех, кто проворачивает такие глобальные проекты. Догадываюсь, но боюсь посмотреть дальше- что-то мороз от этого по коже….», — заключает Мясников.

Отметим, что отношение к Всемирной организации здравоохранения в последнее время неоднозначное. И не только президента США Дональда Трампа, который вообще прекратил финансировать ВОЗ. В частности, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не скрывает, что считает гендиректора ВОЗ малограмотным человеком.