Вирусолог озвучил главную ошибку заразившихся COVID-19 россиян

Главная ошибка заразившихся COVID-19 — нежелание обращаться к врачам. Об этом заявил глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет», — цитирует РИА «Новости» Зуева.

Он напомнил, что основным симптомом COVID-19 является отсутствие обоняния.

За последние сутки в России выявили 8 481 заразившегося коронавирусом против 8 232 днем ранее. Всего в стране зарегистрированы 1 176 286 заболевших.

В Москве подтверждено 2 308 новых случаев заражения (вчера — 2 300). В Татарстане за день заразились 25 человек (накануне — 22).

За весь период жертвами эпидемии в России стали 20 722 человека, число выздоровевших увеличилось до 958 257.