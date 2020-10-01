Доступные и качественные системы электронного документооборота и архива от компании «Этлас- софт»

Сегодня, когда развитие IT-индустрии идет семимильными шагами, нет ничего удивительного в переводе на электронный вариант работы сотрудников многих компаний. Необходимо постоянно совершенствовать свои знания и поспевать за текущими достижениями в этой сфере, так как без этого невозможен технологический прорыв. Такая картина наблюдается не только в России, но и в странах СНГ.

Электронный документооборот и соответствующий архив больше не являются какими-то призрачными понятиями из далекого будущего. Все больше предприятий переходят на подобные системы. Соответственно, возникает вопрос, каким из них необходимо доверять, а какие следует обходить стороной. Сегодня нет никакого желания перечислять многочисленные варианты, а лучше остановиться на проверенной компании, коей бесспорно является «Этлас-софт».

Если остановиться конкретно на системах электронного документооборота, то компания «Этлас-софт» предлагает не просто проверенные временем вариации, а те системы, с которыми может разобраться даже новичок. Вы спросите, а как же быть тем, кто не понаслышке знает и уже давно работает с такими системами? Ответ прост: в компании есть предложения и для этой категории людей. Проще говоря, автоматизировать рабочие процессы могут как новички, так и мастодонты.

Также стоит отдельно взглянуть на такой продукт, как электронную очередь, который в полной мере представлен компанией «Этлас-софт». Благодаря этому комплексу можно с легкостью автоматизировать очереди клиентов. Как и вышеупомянутая система, электронная очередь позволяет в кратчайшие сроки автоматизировать ряд процессов, а возможность тонкой настройки позволит применять ее гибко и эффективно для конкретных бизнес-задач.

С легкостью убедиться в том, что компания «Этлас-софт» профессионально занимается различными системами автоматизации рабочих процессов, можно с помощью положительных откликов от постоянных клиентов. Сначала она создавалась для продвижения собственных информационных технологий и систем, но постепенно компания расширила горизонты своего влияния и сегодня помогает тысячам предприятий. Для примера можно выделить успешное сотрудничество с такими крупными организациями, как «Российский Капитал», «РЖД», «7 дней», «Морсвязьспутник» и ряд других. Это лишний раз подтверждает тезис о том, что сотрудничество с компанией «Этлас-софт» позволит перевести бизнес-процессы на предприятии на совершенно новый инновационный уровень и при этом какие-либо огромные траты не потребуются.