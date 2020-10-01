Познер прокомментировал предвыборные дебаты Трампа и Байдена

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Телеведущий Владимир Познер на встрече с участием лауреатов и членов жюри премии…

Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Российский телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал первый раунд теледебатов президента США Дональда Трампа и кандидата на этот пост Джозефа Байдена в эфире телеканала НСН.

«Это на меня произвело очень тяжелое впечатление. После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку», — заявил журналист.

По его словам, дебаты в 2020 году свелись к «постыдным обзываниям».

Он отметил, что кандидаты совсем не затронули важных проблем, которые волнуют американцев, а лишь бросали обвинения в адрес друг друга и позволяли себе оскорбления.

Первый раунд теледебатов Трампа и Байдена прошел 29 сентября. Кандидатам предстоит еще две встречи, также в эфире единожды встретятся кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.

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