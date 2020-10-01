Мэра Ялты госпитализировали с пневмонией

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт госпитализирован с пневмонией. Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте».

«Сейчас мое состояние нормальное, буду держать вас в курсе», — написал Имгрунт.

13 июля стало известно, что один из сотрудников ялтинской администрации заражен новым коронавирусом. 7 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о 20 заразившихся. Большинство чиновников переведены на удаленную работу.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 33 млн заболевших, почти 1 млн пациентов умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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