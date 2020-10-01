ЦИК выразил недоверие главе избиркома Петербурга

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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Элла Памфилова на заседании Совета…

Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комитет выразил недоверие главе избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктору Миненко, передает РИА «Новости».

Она сообщила, что ЦИК также признал работу избиркома города неудовлетворительной. По словам Памфиловой, это «третий неуд» для данной комиссии.

13 сентября в России прошел единый день голосования.

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