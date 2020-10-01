Стало известно, сколько работодателей планируют поднять зарплаты для сотрудников

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Лишь каждый пятый работодатель в России планирует поднять зарплату своим сотрудникам до конца 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

В опросе приняли участие около 1 тыс. представителей бизнеса.

Согласно его результатам, 22% руководителей планируют до конца года поднять зарплаты своих сотрудников, а 78% — не планируют.

При этом около 57% российских компаний намерены выплатить своим сотрудникам премии по итогам работы, 43% в свою очередь отказались от такой инициативы.

«Хочу отметить, что по итогам нашего исследования, 31% респондентов отметили фактор неготовности работодателей к повышению зарплаты как решающий при увольнении», — заявил по итогам опроса коммерческий директор «Работа.ру» Владимир Корицкий.

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