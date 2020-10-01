Треть депутатов Госсобрания Республики Алтай внесла вопрос недоверии главе региона

Депутаты Госсобрания Республики Алтай в ходе очередной сессии 29 сентября внесли на рассмотрение парламента вопрос о недоверии главе региона Олегу Хорохордину. С инициативой выступила группа из 14 депутатов, среди которых оказались представители оппозиционных фракций, а также выдвиженец от «Единой России». Запущенная процедура, согласно Конституции Республики, потенциально может привести к отставке Хорохордина. Пожалуй, самая продолжительная сессия республиканского парламента в текущем году в целом изобиловала скандалами, которые давно зрели в кругах местных политических элит. При этом судя по ходу заседания, сам глава не намерен идти на компромисс, хотя политологи еще с первых дней его нахождения в регионе указывают, что без этого в национальной республике систему управления не выстроить.

Сессия началась в 10:00 и продлилась без малого семь часов, если не учитывать перерывы. При этом в повестке фигурировало всего 18 вопросов. Обсуждение затянулось после того, как Олег Хорохордин вынес на голосование инициативу о согласовании назначения Динары Култуевой на должность «социального» зампреда правительства, обязанности которого она исполняет с августа. Эта тема стала катализатором, спровоцировавшим несколько критических спичей народных избранников, которые зачастую не претендовали на объективность.

Представляя Култуеву депутатам, Олег Хорохордин подробно рассказал о ее карьере и о тех сферах, которые бы она должна была бы курировать на должности заместителя главы региона. Он отметил, что кандидатура Култуевой обсуждалась в аппарате президента РФ, и по ней было получено одобрение. После этого некоторые депутаты попытались задать вопросы самому Хорохордину, однако тот сразу же передал слово Култуевой. Депутаты посчитали, что глава нарушил порядок и, как сказал лидер коммунистов Виктор Ромашкин, «филигранно ушел от вопроса».

Несмотря на, в общем-то, дружелюбный тон Динары Култуевой, на нее, как и на Хорохордина, посыпался шквал критики. Глава республики живо включился в перепалку. Выдерживая такой же агрессивный тон, как и его оппоненты из парламента, и не пытаясь прийти к компромиссу, он скорее усугублял конфликт. Народные избранники упрекнули Култуеву в отсутствии опыта, в слишком частой смене должностей и мест работы, в нежелании общаться с журналистами и прочих «грехах».

Похоже, что все претензии к Култуевой в одном выступлении сформулировал независимый депутат Асет Заргумаров. «На комитетах в ваш адрес было много вопросов, касающихся внутренней политики. Все понимают, что эти вопросы были адресованы не только вам, но и руководителю аппарата правительства Анатолию Донскому. Всем известно отношение депутатского корпуса к нему – у нас не сложились отношения, в свое время мы против него проголосовали. Хотите вы этого, или нет, но вас связывают с этим человеком, считают, что вы его креатура», — обратился он к Култуевой, попросив ту высказать о Донском свое мнение. Та отказалась отвечать. Возмутился и Хорохордин, которому стало «стыдно за такие вопросы».

У самого главы депутаты пытались выведать, почему с должности первого «политического» зампреда уволился Алексей Тюхтенев, часть полномочий которого в ходе перераспределения перешла к Култуевой. В выступлениях в том числе звучала мысль о том, что работать с Тюхтеневым было удобно, поскольку он говорил с народными избранниками, независимо от их партийной принадлежности. Глава региона часто даже не дослушивал эти вопросы, перебивая депутатов одной и той же фразой «по собственному желанию». Он отмечал, что уже подыскал нового первого зама – его обязанности сейчас исполняет Эжер Ялбаков. Однако депутаты не были уверены, что кандидат на должность будет для них таким же удобным.

Лидер независимых депутатов Аскар Тулебаев также раскритиковал назначение Эжера Ялбакова на пост и.о. «политического» зама главы региона. «Эта должность – ресурсная. Человек, выезжая в районы, должен иметь возможность решать вопросы. Вы об этом задумывались? Вы считаете, что человек, которого вы предложите на должность первого заместителя по внутренней политике – он сможет решать вопросы полноценно? Или он будет по каждому вопросу созваниваться с Динарой Алтайчиновной [Култуевой] и согласовывать все с ней?» — обратился депутат к Хорохордину, говоря о том, что новый «политический» зам будет лишен ряда полномочий по социальному блоку. Глава региона в свою очередь упрекнул Тулебаева за высказывание о том, что первый заместитель должен быть «национальным», и задал встречный вопрос о том, почему же народные избранники не доверяют Ялбакову.

После долгих и жарких споров депутаты ушли на перерыв, а вернувшись, провели тайное голосование по вопросу согласования назначения Култуевой на должность «социального» зампреда. За согласование отдали свои голоса 13 депутатов, против – 25, один бюллетень оказался недействительным. Стоит отметить, что в данном созыве 24 народных избранника состоят во фракции «Единой России», и такие итоги голосования свидетельствуют о том, что даже в «партии власти» действия Хорохордина вызвали недовольство. Такое поведение единороссов также может косвенно свидетельствовать о серьезном расколе в структуре власти региона.

После того, как все вопросы повестки были рассмотрены, депутат Аскар Тулебаев выступил с заявлением. Он предложил на внеочередной сессии рассмотреть вопрос о выражении депутатами недоверия Хорохордину.

Аскар Тулебаев, лидер фракции независимых депутатов: В соответствии с федеральным законом «О высших принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», ст. 117 Конституции Республики Алтай, статьей 12-1 Закона Республики Алтай Государственным собранием — Эл Курултай Республики Алтай группа депутатов Республики Алтай в количестве 14 депутатов выступает с предложением: рассмотреть на внеочередной сессии Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай вопрос о выражении недоверия главе Республики Алтай, председателю правительства Республики Алтай Хорохордину Олегу Леонидовичу за ненадлежащее исполнение им как главой Республики Алтай, председателем правительства Республики Алтай своих обязанностей. Мотивы, основания рассмотрения, внесения данного вопроса отражены в нашем обращении, списки депутатов прилагаются. Данное предложение я передаю в установленном порядке нашему председателю для дальнейшей работы в установленном законом порядке. Спасибо за внимание.

После того, как список и оформленное предложение было передано спикеру Госсобрания Владимиру Тюлентину, слово взяла член фракции КПРФ Мария Демина. «Я хотела бы поддержать обращение, которое зачитал депутат Тулебаев. Олег Леонидович, вот мы с вами уже год работаем, и вы почему-то считаете, что все проблемы, которые существуют в Республике Алтай – это проблемы, которые существуют в наших головах, а на самом деле у нас все хорошо и благополучно, политических кризисов, проблем у нас нет. Конечно, все это вызывает недовольство вами и работой возглавляемого вами правительства. В чем вы поистине поднаторели – так это обвинять нас в лукавстве», — высказала она претензии Хорохордину. Судя по реакции в зале, многие депутаты поддерживают такое мнение.

Само предложение о выражении недоверия Хорохордину (копия есть в распоряжении редакции ИА «Банкфакс»), судя по его оформлению, готовилось еще до сессии, и перепалка между депутатами и главой региона едва ли стала причиной начала процедуры. Согласно представленным подписям, инициативу выдвинули четыре «списочника» от КПРФ, один — от «Справедливой России», а также девять одномандатников, один из которых (Аткыр Амыев) выдвигался на выборах от «Единой России», но сейчас входит в группу независимых депутатов. В документе фигурирует формулировка, озвученная Аскаром Тулебаевым — ненадлежащее исполнение главой республики своих обязанностей. Среди главных претензий — его неспособность организовать согласованное функционирование и взаимодействие правительства Республики Алтай, его министерств и парламента республики, а также серьезные проблемы во внутренней политике в разрезе муниципалитетов, одним из главных примеров которых можно назвать незатухающий конфликт в Онгудайском районе. Кроме того, депутаты упрекнули его в отсутствии должного внимания к проблемам расходования бюджетных средств, нарушениям прав медработников, конфликту в редакции республиканской газеты «Алтайдын Чолмоны», а также нарушениям ряда региональных законов.

Согласно Конституции Республики Алтай, выражение недоверия является основанием для досрочного прекращения полномочий главы региона. По основному документу, инициативу должны выдвинуть не менее трети от установленного числа депутатов Госсобрания, то есть как раз 14 человек. Она должна заручиться поддержкой двух третей депутатского корпуса, чтобы быть принятой. Таким образом, за недоверие главе должны проголосовать 28 человек, что уже не выглядит невероятным в сложившейся политической обстановке. В случае негативного для Хорохордина исхода решение Госсобрания направляется на рассмотрение президенту РФ.

По истечении семи часов с момента начала заседания Владимир Тюлентин объявил сессию закрытой. Олег Хорохордин не смог отказать себе в том, чтобы оставить за собой последнее слово и напоследок поддеть депутатов. «Действительно, нужно заканчивать, потому что время 17:00 – нужно работать. Я вас уверяю, что правительство в 10 раз быстрее работает», — сказал он в конце.

Уже после сессии ситуацию прокомментировали в правительстве региона. «Правительство Республики Алтай не согласно с оценкой деятельности главы региона, изложенной в обращении, подписанном частью депутатов. В нем выражено, прежде всего, частное мнение, и назвать его неожиданным, непрогнозируемым нельзя: позиция ряда депутатов из числа авторов обращения нам известна, и она не всегда является конструктивной. Это было заметно и по сегодняшнему заседанию», — сказал ТАСС пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов.

Отметим, что это не первая попытка выразить недоверие главе в истории Республики Алтай. Так, в 2005 году процедуру запустили в отношении возглавлявшего тогда регион Михаила Лапшина. Тогда Госсобрание пыталось удалить его в отставку «за упущения в работе по ликвидации последствий землетрясения», произошедшего в 2003 году. Тогда народным избранникам не хватило шести депутатских голосов.

Напомним, Олегу Хорохордину 48 лет, он возглавлял регион с марта 2019 года как врио главы республики. Победив на выборах в ходе единого дня голосования в сентябре 2019 года, Хорохордин вступил в должность главы региона в октябре.