У місті на Волині нагородять найкращих майстринь з випікання короваю

У Володимирі-Волинському у неділю, 4 жовтня відбудеться Тринадцятий фестиваль традиційної національної культури «Український коровай-сузір’я».

Про це повідомляють у Володимир-Волинській РДА.

Зокрема, під час фестивалю триватимуть виставки короваїв, вишитих подушок, снопів, вишитих рушників, дитячих малюнків та персональна виставка рушників сестер Галини та Світлани Махонюків.

Окрім того, працюватиме етнографічний майданчик, а фольклорні колективи та троїсті музики презентуватимуть свою творчість.

У програмі заходу зазначають, що після урочистого відкриття фестивалю відбудеться нагородження майстринь-коровайниць.

Організатори наголошують, що під час фестивальних заходів здійснюватимуть прямі включення у соціальних мережах. Завершиться свято поділом короваю.

У зв’язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, захід відбуватиметься з дотриманням всіх санітарних та протиепідемічних вимог.