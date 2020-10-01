Наташа Королева: «Мужчинам легче — на левачок сходил, и как бы поправил ситуацию»

Певица впервые заговорила о супружеской неверности после измены Тарзана.

Певица Наташа Королева дала первое интервью после громкого скандала с изменой Сергея Глушко (Тарзана). На

Youtube-шоу «Почти серьезно» 47-летняя артистка обсудила с психологом Аллой Занимонец тему кризиса средних лет. По словам Наташи, в этот период чаще всего случаются разводы, супруги уходят к молодым спутницам. Это происходит потому, что пока у женщины состояние кризиса, мужчина, наоборот, на подъеме и ему «хочется огня».

«Или бывает по-другому. Муж все уже, он лежит на диване, у него пиво, футбол, уже ушел из большого секса. А она увядает рядом с ним, она от него ничего не получает. Понимаете, это мужчинам легче – на левачок сходил, и как бы поправил ситуацию. А женщины нет, они все-таки семейные, особенно те, кто давно живут вместе, и есть домашний очаг, и дети. Для них это сложней гораздо», — убеждена певица.

Королева считает что, в такой момент женщине нужно взять себя в руки, обновить гардероб, чтобы «не увядать» и вновь стать привлекательной для мужа. Наташа призналась, что в ее жизни уже был такой опыт. В Сети предположили, что речь идет об измене Тарзана, в которой стриптизер сам сознался в видео.

«Да, это сделал я. Отвечать за это буду перед Богом и своей женой. Больше ни перед кем отчитываться не собираюсь. Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня. Я повелся. Они обладали набором веществ, которым ввели меня в состояние полного неадеквата», — признался Глушко после интима с двумя любовницами, пока супруга в августе находилась в отпуске.

Наташа Королева намекнула в своем Instagram, она уже простила мужа. Певица отметила, что каждая семья проходит через кризис, который можно воспринимать как шанс на преображение и «с обновленной структурой семейных ролей». Как утверждает «Комсомольская правда», примирение пары подтвердила директор Королевой.

«У них любовь, столько лет вместе. Все у них нормально. Я тридцать лет с этими людьми знакома, такой инцидент произошел впервые. Просто никто не ожидал, что девочка Настя влезет туда, где ей нет места», — сообщила Марина Наринская.

Напомним, что любовница Тарзана Анастасия Шульженко рассказала, что в тайне от Королевой встречалась с ее мужем. После интима, который случился в доме известной пары, она объявила, что ждет от него ребенка. На ток-шоу на федеральном канале выяснилось, что никакой беременности нет. Тарзан настаивает на версии, что Анастасия — аферистка, обманувшая их и укравшая драгоценности Наташи. В Сети есть и другая версия событий. Шульженко работает актрисой и снимается в различных телешоу. Многие подозревают, что история с изменой — обычный пиар-ход.